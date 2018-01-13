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Университеты в Одессе закрыли из-за отсутствия денег на отопление
Несколько университетов в Одессе отменили занятия с 1 января текущего года до 26 февраля 2018 года, так как у руководства учебных заведений отсутствуют финансы для оплаты отопления.

Университеты в Одессе закрыли из-за отсутствия денег на отопление


Вузы работали до конца декабря, однако теперь денег нет не только на отопление, но и на световое оборудование, когда с начала 2018 года изменились стандарты по освещенности аудиторий, информирует портал 048.ua. Областное министерство образования отказалось комментировать сложившуюся ситуацию, ссылаясь на автономность учебных заведений, где руководство в состоянии самостоятельно решать свои проблемы любыми путями.
Общество / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:02
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