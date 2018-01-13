Университеты в Одессе закрыли из-за отсутствия денег на отопление

Вузы работали до конца декабря, однако теперь денег нет не только на отопление, но и на световое оборудование, когда с начала 2018 года изменились стандарты по освещенности аудиторий, информирует портал 048.ua. Областное министерство образования отказалось комментировать сложившуюся ситуацию, ссылаясь на автономность учебных заведений, где руководство в состоянии самостоятельно решать свои проблемы любыми путями.