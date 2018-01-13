Новая Toyota Camry появится в России в конце 2018 года

Новая генерация Toyota Camry создавалась на платформе TNGA. В моторную гамму седана входит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 149 «лошадей» и 2,5-литровый агрегат, выдающий 178 лошадиных сил. Силовые установки работают на пару с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Привод у автомобиля только передний.В оснащение обновлённого бизнес-седана входят 10 подушек безопасности, акустика JBL, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, светодиодная оптика и другие функции.