Новая Toyota Camry появится в России в конце 2018 года
Компания Toyota в конце 2018 года планирует вывести на российский рынок бизнес-седан Camry нового поколения. Несколько месяцев назад были опубликованы тизеры с изображением нового автомобиля Toyota Camry, на которых новинка для России нечем не отличается от версий, реализующихся в Китае, Японии и США.
Новая генерация Toyota Camry создавалась на платформе TNGA. В моторную гамму седана входит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 149 «лошадей» и 2,5-литровый агрегат, выдающий 178 лошадиных сил. Силовые установки работают на пару с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение обновлённого бизнес-седана входят 10 подушек безопасности, акустика JBL, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, светодиодная оптика и другие функции.
Новая генерация Toyota Camry создавалась на платформе TNGA. В моторную гамму седана входит бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 149 «лошадей» и 2,5-литровый агрегат, выдающий 178 лошадиных сил. Силовые установки работают на пару с автоматической трансмиссией на 8 ступеней. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение обновлённого бизнес-седана входят 10 подушек безопасности, акустика JBL, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, светодиодная оптика и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40