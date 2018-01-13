В Сети появились технические подробности HTC U11 EYEs

На передней панели смартфона HTC U11 EYEs красуется дисплей с диагональю 6 дюймов, который выполнен по технологии Super LCD3 и предлагает качество изображения по стандарту Full HD+. В качестве процессора был выбран чип Qualcomm Snapdragon 652, который дополнен четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Объем накопителя данных составляет 64 Гб, но данный показатель можно увеличить путем использования карты памяти microSD.За автономность ответит аккумуляторная батарея с емкостью 3930 мАч. Для работы с программным обеспечением пользователю будет предложена операционная система Android 7.0 Nougat. Корпус новинки будет защищенным от попадания вовнутрь воды и пыли.На рынке телефон появится в красном, черном и серебристом исполнениях.