В Xiaomi и Huawei нашли замену AMOLED-экранам

Как сообщают представители обеих компаний, из-за большого спроса на AMOLED-технологию, до Xiaomi и Huawei просто может не дойти очередь и многие устройства брендов останутся без дисплеев. В частности выделяется корпорация Apple, которая используется этот вид экранов в iPhoneX и в дальнейшем хочет внедрить их в свои новые разработки.В связи с такой большой конкуренцией специалисты брендов решили применить в своих девайсах LED-экраны, которые производит компания Samsung Display. По мнению разработчиков, эти комплектующие ни чем не хуже предыдущих, поскольку тоже имеют хорошее качество картинки, и при этом не так широко используются в мобильных устройствах.