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В Xiaomi и Huawei нашли замену AMOLED-экранам
Китайские производители смартфонов Xiaomi и Huawei могут в скором времени отказаться от уже привычных всем AMOLED-экранов. Так производители уже обнаружили неплохой аналог для таких дисплеев.

В Xiaomi и Huawei нашли замену AMOLED-экранам


Как сообщают представители обеих компаний, из-за большого спроса на AMOLED-технологию, до Xiaomi и Huawei просто может не дойти очередь и многие устройства брендов останутся без дисплеев. В частности выделяется корпорация Apple, которая используется этот вид экранов в iPhoneX и в дальнейшем хочет внедрить их в свои новые разработки.

В связи с такой большой конкуренцией специалисты брендов решили применить в своих девайсах LED-экраны, которые производит компания Samsung Display. По мнению разработчиков, эти комплектующие ни чем не хуже предыдущих, поскольку тоже имеют хорошее качество картинки, и при этом не так широко используются в мобильных устройствах.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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