Показаны первые изображения смартфонов iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Касательно дизайна известно, что iPhone 9 оснастят сенсорной кнопкой «Home», которая также будет служить дактилоскопом, а iPhone 9 Plus получит сдвоенную основную камеру и очень большой экран. Оба девайса будут иметь встроенный сенсор FaceID. Чтобы предоставить возможность использования опции беспроводной зарядки, Apple наделит новинки стеклянной задней крышкой.Что касается аппаратной основы, то здесь сразу стоит отметить производительный процессор Apple A12, который доукомплектуют тремя гигабайтами оперативной памяти. Объем памяти на встроенном носителе должен составить 64 и 256 гигабайт. Также в iPhone 9 и iPhone 9 Plus добавят модемы Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ad и NFC-сенсор для работы в системе Apple Pay. Обязательно новые девайсы будут обладать защитой от пыли и влаги IP68.