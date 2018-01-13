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Nokia 8 разочаровывает экспертов
Смартфон Nokia 8, который работает на базе процессора Snapdragon 835 и обладает сдвоенным модулем основной камеры, не удовлетворил специалистов своими техническими возможностями. Данные о новинке были представлены на сайте бенчмарка DxOMark.

Nokia 8 разочаровывает экспертов


По мнению экспертов, устройство ни чем не лучше за старые смартфоны Apple или Samsung. Изначально специалисты обратили внимание на плохой дизайн новинки, но затем обсуждение перешло на технические возможности и основную камеру устройства. Стоит напомнить, что основная камера Nokia 8 имеет два объектива, и оснащена вспышкой, разрешением в 13 Мп, а также технологией съемки в стандарте качества 4К.

Таким образом, представители бенчмарка DxOMark дали 72 балла качеству работы 13-мегапиксельной камеры, поскольку пользователь сможет делать детальные фотографии только в определенных условиях. Сообщается, что такие модели смартфонов как Meizu Pro 7 Plus и Google Pixel 2 предлагают немного лучшие возможности для съемки видео и фото.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30
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