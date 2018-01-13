Samsung Electronics тайно представила Galaxy X
В рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе сотрудники компании Samsung Electronics представили свое новое раскладное устройство Galaxy X. Презентация оказалась закрытой.
О закрытом представлении новинки было написано в издании Korea Herald. Таким образом, на секретном мероприятии собрались избранные партнеры компании Samsung Electronics и собственно сами представители подразделения. Некоторые источники отмечают, что устройство получит 7,3-дюймовый дисплей, производством которого будет заниматься Samsung Display. Работа над складной панелью начнется в конце текущего года.
Также известно, что во время закрытой презентации производитель представил не только раскладушки, закрывающиеся дисплеем внутрь, но и девайсы, которые закрываются наоборот. При этом первый вариант исполнения мобильного устройства Galaxy X будет разрабатываться первым, поскольку со второй модификацией создателям еще необходимо решать проблемы.
О закрытом представлении новинки было написано в издании Korea Herald. Таким образом, на секретном мероприятии собрались избранные партнеры компании Samsung Electronics и собственно сами представители подразделения. Некоторые источники отмечают, что устройство получит 7,3-дюймовый дисплей, производством которого будет заниматься Samsung Display. Работа над складной панелью начнется в конце текущего года.
Также известно, что во время закрытой презентации производитель представил не только раскладушки, закрывающиеся дисплеем внутрь, но и девайсы, которые закрываются наоборот. При этом первый вариант исполнения мобильного устройства Galaxy X будет разрабатываться первым, поскольку со второй модификацией создателям еще необходимо решать проблемы.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30