Samsung Electronics тайно представила Galaxy X

О закрытом представлении новинки было написано в издании Korea Herald. Таким образом, на секретном мероприятии собрались избранные партнеры компании Samsung Electronics и собственно сами представители подразделения. Некоторые источники отмечают, что устройство получит 7,3-дюймовый дисплей, производством которого будет заниматься Samsung Display. Работа над складной панелью начнется в конце текущего года.Также известно, что во время закрытой презентации производитель представил не только раскладушки, закрывающиеся дисплеем внутрь, но и девайсы, которые закрываются наоборот. При этом первый вариант исполнения мобильного устройства Galaxy X будет разрабатываться первым, поскольку со второй модификацией создателям еще необходимо решать проблемы.