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Samsung Electronics тайно представила Galaxy X
В рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе сотрудники компании Samsung Electronics представили свое новое раскладное устройство Galaxy X. Презентация оказалась закрытой.

Samsung Electronics тайно представила Galaxy X


О закрытом представлении новинки было написано в издании Korea Herald. Таким образом, на секретном мероприятии собрались избранные партнеры компании Samsung Electronics и собственно сами представители подразделения. Некоторые источники отмечают, что устройство получит 7,3-дюймовый дисплей, производством которого будет заниматься Samsung Display. Работа над складной панелью начнется в конце текущего года.

Также известно, что во время закрытой презентации производитель представил не только раскладушки, закрывающиеся дисплеем внутрь, но и девайсы, которые закрываются наоборот. При этом первый вариант исполнения мобильного устройства Galaxy X будет разрабатываться первым, поскольку со второй модификацией создателям еще необходимо решать проблемы.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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