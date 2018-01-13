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В США вынесли обвинения хакеру, укравшему интимные снимки звезд
Американская Фемида предъявила обвинения третьему хакеру, похитившему интимные фотографии знаменитостей и опубликовавшему их.
В США вынесли обвинения хакеру, укравшему интимные снимки звезд


Три года назад случилась хакерская атака на голливудских знаменитостей. Уловом хакеров стало множество откровенных снимков, которые они не забыли распространить в Интернете. Да еще и за деньги. Тогда разразился грандиозный скандал, невольно замешанными в который стали Селена Гомес, Аврил Лавин, Кирстен Данст и многие другие.

Тогда власти задержали четверых подозреваемых. Двое из них уже услышали свой приговор и отбывают наказание – 9 и 18 месяцев тюремного заключения. Третий ожидает приговора. А четвертый хакер, 26-летний Джордж Гарофано, только получил обвинения. Свою вину, как и другие подельники, он признал. Теперь ему остается дождаться приговора.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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