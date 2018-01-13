В США вынесли обвинения хакеру, укравшему интимные снимки звезд

Три года назад случилась хакерская атака на голливудских знаменитостей. Уловом хакеров стало множество откровенных снимков, которые они не забыли распространить в Интернете. Да еще и за деньги. Тогда разразился грандиозный скандал, невольно замешанными в который стали Селена Гомес, Аврил Лавин, Кирстен Данст и многие другие.Тогда власти задержали четверых подозреваемых. Двое из них уже услышали свой приговор и отбывают наказание – 9 и 18 месяцев тюремного заключения. Третий ожидает приговора. А четвертый хакер, 26-летний Джордж Гарофано, только получил обвинения. Свою вину, как и другие подельники, он признал. Теперь ему остается дождаться приговора.