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Эрик Клэптон рассказал о проблемах со здоровьем
Уважаемый и знаменитый рок-музыкант Эрик Клэптон откровенно рассказал о своем плохом здоровье и пообещал не отменять запланированные концерты.
Эрик Клэптон рассказал о проблемах со здоровьем


По словам известного 72-летнего британца, у него пропадает слух и постоянно шумит в ушах. Даже руки с трудом его слушаются. У Эрика Клэптона диагностировали периферическую невропатию. Она провоцирует тремор, а это не дает гитаристу нормально играть на инструменте.

Но, невзирая на недуги, музыкант пока не собирается отменять намеченные мартовские концерты. И выражает надежду, что его поклонники пожалуют посмотреть его выступление, даже зная что музыкант испытывает проблемы со здоровьем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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