Эрик Клэптон рассказал о проблемах со здоровьем

По словам известного 72-летнего британца, у него пропадает слух и постоянно шумит в ушах. Даже руки с трудом его слушаются. У Эрика Клэптона диагностировали периферическую невропатию. Она провоцирует тремор, а это не дает гитаристу нормально играть на инструменте.Но, невзирая на недуги, музыкант пока не собирается отменять намеченные мартовские концерты. И выражает надежду, что его поклонники пожалуют посмотреть его выступление, даже зная что музыкант испытывает проблемы со здоровьем.