Сергей Шнуров опубликовал «пьяное» фото с бутылкой вина

В Instagram певец запустил пародию «Follow Me» на акцию «Следуй за мной». Правда, в обычной жизни она, как правило, касается туризма, путешествий, памятников архитектуры, когда красивая девушка тянет за руку своего парня «приобщиться к прекрасному».Шнуров же, изображая не держащегося на ногах пьяницу с бутылкой вина, тянет за руку свою жену, как бы приглашая своих фолловеров следовать за ним.Как обычно и бывает у фанатов Шнура, они с юмором отнеслись к его флешмобу. Признаваясь, что все новогодние праздники участвовали в этой «акции» и сообщая «вы мне сегодня снились», пост от Шнура поддержали «лайками» более сотни тысяч фолловеров.