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Сергей Шнуров опубликовал «пьяное» фото с бутылкой вина
Эпатажный Сергей Шнуров поделился «пьяным» кадром: лежа на зеленой траве, он не выпускает из рук бутылку вина.
Сергей Шнуров опубликовал «пьяное» фото с бутылкой вина


В Instagram певец запустил пародию «Follow Me» на акцию «Следуй за мной». Правда, в обычной жизни она, как правило, касается туризма, путешествий, памятников архитектуры, когда красивая девушка тянет за руку своего парня «приобщиться к прекрасному».

Шнуров же, изображая не держащегося на ногах пьяницу с бутылкой вина, тянет за руку свою жену, как бы приглашая своих фолловеров следовать за ним.

Как обычно и бывает у фанатов Шнура, они с юмором отнеслись к его флешмобу. Признаваясь, что все новогодние праздники участвовали в этой «акции» и сообщая «вы мне сегодня снились», пост от Шнура поддержали «лайками» более сотни тысяч фолловеров.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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