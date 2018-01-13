Сергей Шнуров опубликовал «пьяное» фото с бутылкой вина
Эпатажный Сергей Шнуров поделился «пьяным» кадром: лежа на зеленой траве, он не выпускает из рук бутылку вина.
В Instagram певец запустил пародию «Follow Me» на акцию «Следуй за мной». Правда, в обычной жизни она, как правило, касается туризма, путешествий, памятников архитектуры, когда красивая девушка тянет за руку своего парня «приобщиться к прекрасному».
Шнуров же, изображая не держащегося на ногах пьяницу с бутылкой вина, тянет за руку свою жену, как бы приглашая своих фолловеров следовать за ним.
Как обычно и бывает у фанатов Шнура, они с юмором отнеслись к его флешмобу. Признаваясь, что все новогодние праздники участвовали в этой «акции» и сообщая «вы мне сегодня снились», пост от Шнура поддержали «лайками» более сотни тысяч фолловеров.
В Instagram певец запустил пародию «Follow Me» на акцию «Следуй за мной». Правда, в обычной жизни она, как правило, касается туризма, путешествий, памятников архитектуры, когда красивая девушка тянет за руку своего парня «приобщиться к прекрасному».
Шнуров же, изображая не держащегося на ногах пьяницу с бутылкой вина, тянет за руку свою жену, как бы приглашая своих фолловеров следовать за ним.
Как обычно и бывает у фанатов Шнура, они с юмором отнеслись к его флешмобу. Признаваясь, что все новогодние праздники участвовали в этой «акции» и сообщая «вы мне сегодня снились», пост от Шнура поддержали «лайками» более сотни тысяч фолловеров.