Скандальная блогер Лена Миро резко подвергла критике фигуру Ани Лорак

Блогер Миро считает, что артистке Ани Лорак еще далеко до безупречного внешнего вида и идеальной фигуры и проблема вся в первую очередь в ее лишних килограммах. А фанатами исполнительницы являются, прежде всего, подобные ей девочки, которые тоже не прочь были бы выйти замуж за турка. При всем этом Миро уточнила, что высказала не личное мнение, а психологов и что сама относится к Лорак никак и делает выводы исходя из действительности.Еще блогер созналась, что когда-то изучала психологию, благодаря чему может без проблем раскусить любого и что эти знания способствуют ей, как следует разбираться в людях.Большинство пользователей социальных сетей не сошлись во мнении с блогером касательно резкой критики Ани Лорак, заметивши, что у исполнительницы замечательная фигура, а Лена Миро лучше бы смотрела за собой, а не судила людей, которые хоть чего-то достигли сами.