В Барнауле 12-летняя школьница впала в алкогольную кому

Семиклассницу одной из барнаульских школ экстренно госпитализировали с признаками острой алкогольной интоксикации. Как сообщили городские СМИ, ребенок около 11 часов находился в коме. В ее крови медики определили около 7 промилле спиртного, а ведь даже для взрослого часто и 5 промилле бывает летальным.Школьницу доставили в больницу прямо с молодежной вечеринки, где ее несовершеннолетние ровесники и ребята постарше, пока взрослых не было рядом, распивали крепкий алкоголь.Родители семиклассницы, шокированные произошедшим, побывали в аккаунтах дочери. При этом выяснилось, что к распитию спиртного ребенка склоняли ее подруги. В этой же «беседе» подростки решали, где они достанут спиртное и кто что предпочитает.Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту алкогольного отравления ребенка. Жизни девочки в настоящее время ничего не угрожает.