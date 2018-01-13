В Барнауле 12-летняя школьница впала в алкогольную кому
Накануне Нового года 12-летняя отличница из Барнаула получила острое алкогольное отравление и побывала в алкогольной коме.
Семиклассницу одной из барнаульских школ экстренно госпитализировали с признаками острой алкогольной интоксикации. Как сообщили городские СМИ, ребенок около 11 часов находился в коме. В ее крови медики определили около 7 промилле спиртного, а ведь даже для взрослого часто и 5 промилле бывает летальным.
Школьницу доставили в больницу прямо с молодежной вечеринки, где ее несовершеннолетние ровесники и ребята постарше, пока взрослых не было рядом, распивали крепкий алкоголь.
Родители семиклассницы, шокированные произошедшим, побывали в аккаунтах дочери. При этом выяснилось, что к распитию спиртного ребенка склоняли ее подруги. В этой же «беседе» подростки решали, где они достанут спиртное и кто что предпочитает.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту алкогольного отравления ребенка. Жизни девочки в настоящее время ничего не угрожает.
Семиклассницу одной из барнаульских школ экстренно госпитализировали с признаками острой алкогольной интоксикации. Как сообщили городские СМИ, ребенок около 11 часов находился в коме. В ее крови медики определили около 7 промилле спиртного, а ведь даже для взрослого часто и 5 промилле бывает летальным.
Школьницу доставили в больницу прямо с молодежной вечеринки, где ее несовершеннолетние ровесники и ребята постарше, пока взрослых не было рядом, распивали крепкий алкоголь.
Родители семиклассницы, шокированные произошедшим, побывали в аккаунтах дочери. При этом выяснилось, что к распитию спиртного ребенка склоняли ее подруги. В этой же «беседе» подростки решали, где они достанут спиртное и кто что предпочитает.
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту алкогольного отравления ребенка. Жизни девочки в настоящее время ничего не угрожает.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:45