Пользователи выразили сочувствие мужу Дианы Шурыгиной из-за ее поведения

На данную встречу девушка явилась со своим супругом Андреем Шлягиным – который является кинооператором Первого канала и, судя по рассказам, они встретились во время посещений ток-шоу. Муж без помощи других повесил микрофон супруге и подготовил освещение в комнате.Во время программы Диана произнесла возмущение по поводу того, что Семенова освободили досрочно. А также добавила, что за такой короткий отрезок времени невозможно заслужить прощения и что слишком маленький срок он был в заключении. Шурыгина очень эмоционально дискутировала и вела себя капризно по отношению к возлюбленному: просила сделать ей чай, в виду того, что заболело горло. Супруг беспрекословно выполнял все ее требования, а потом сделал попытку привести ее в чувства, при этом шептал на ушко что-то. На что супруга вспылила и накричала, чтоб он не совал свой нос, так как может прекрасно справиться без его помощи.Публика была возмущена поведением Дианы Шурыгиной и тем, что она совершенно не знает манеры поведения в обществе. А также пожалели ее мужа, который терпит ее фокусы и повинуется ей.