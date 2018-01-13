Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова ухудшилось

Врачи не говорят родным Табакова ничего утешительного. Врачи не могут гарантировать благоприятный исход его состояния здоровья. Актера в начале января подключили к аппарату искусственного дыхания, ведь пациент не в состоянии самостоятельно дышать.Ранее выяснив и обвинив врача-стоматолога, что из-за него Табаков сейчас находится в таком состоянии. Актеру установили зубные импланты . В следствии чего, выявили заражение крови. Табаков после установки имплантов приходил на повторный прием к стоматологу, но врач не обратил внимания на осложнения у пациента. Следующей стадией было развитие сепсиса.В больнице актер приходил в сознание, но к сожалению не узнавал своих близких. Олегу Табакову 82 года, и он заслуженный артист СССР. Многим запомнились его роли в известных фильмах «Война и мир», «Москва слезам не верит» и многие другие.