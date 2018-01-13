Анна Седокова поинтересовалась чем раздражает фанатов

Из всей информации бывшая участница группы «ВИА Гра» выделила для себя фразу о том, что не нужно делать репост того, что вам самим не нравится. Девушка заявила, что чаще всего публике не нравятся цитаты и самовлюбленность. Актриса также спрашивала у фанатов не только о том, что им не нравится на ее страничке, а и о других знаменитостях. Все это задумано было для того, чтобы в будущем не размещать тот материал, который их не устраивает и портит настроение. Фанаты наперебой начали говорить о том, что девушка не имеет недостатков, ее всегда интересно читать, а ее фотографии и видеоролики вызывают только положительные эмоции.Хотя кое-кто отписался, что не любят неграмотных людей, которые при всем этом хотят казаться слишком умными. Еще длинные тексты, а также пропаганду, нелепость, вульгарность и двойственность. Всего за несколько минут данная публикация насобирала около 5 тысяч лайков.