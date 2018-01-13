Анна Седокова поинтересовалась чем раздражает фанатов
Знаменитая певица Анна Седокова поделилась с пользователями тем, что не так давно на глаза ей попался пост, название которого ее очень заинтересовало. Поэтому, не тратя времени, артистка поинтересовалась, как же не злить поклонников.
Из всей информации бывшая участница группы «ВИА Гра» выделила для себя фразу о том, что не нужно делать репост того, что вам самим не нравится. Девушка заявила, что чаще всего публике не нравятся цитаты и самовлюбленность. Актриса также спрашивала у фанатов не только о том, что им не нравится на ее страничке, а и о других знаменитостях. Все это задумано было для того, чтобы в будущем не размещать тот материал, который их не устраивает и портит настроение. Фанаты наперебой начали говорить о том, что девушка не имеет недостатков, ее всегда интересно читать, а ее фотографии и видеоролики вызывают только положительные эмоции.
Хотя кое-кто отписался, что не любят неграмотных людей, которые при всем этом хотят казаться слишком умными. Еще длинные тексты, а также пропаганду, нелепость, вульгарность и двойственность. Всего за несколько минут данная публикация насобирала около 5 тысяч лайков.
Из всей информации бывшая участница группы «ВИА Гра» выделила для себя фразу о том, что не нужно делать репост того, что вам самим не нравится. Девушка заявила, что чаще всего публике не нравятся цитаты и самовлюбленность. Актриса также спрашивала у фанатов не только о том, что им не нравится на ее страничке, а и о других знаменитостях. Все это задумано было для того, чтобы в будущем не размещать тот материал, который их не устраивает и портит настроение. Фанаты наперебой начали говорить о том, что девушка не имеет недостатков, ее всегда интересно читать, а ее фотографии и видеоролики вызывают только положительные эмоции.
Хотя кое-кто отписался, что не любят неграмотных людей, которые при всем этом хотят казаться слишком умными. Еще длинные тексты, а также пропаганду, нелепость, вульгарность и двойственность. Всего за несколько минут данная публикация насобирала около 5 тысяч лайков.