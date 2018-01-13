Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист попросит ее вернуться

Цымбалюк-Романовская рассказала, что во время первых встреч с Арменом, ей казалось, что у него довольно закрытая и одинокая личность. Он был молчалив, а взгляд поникшим. Виталина искренне верила, что сможет растопить сердце актера, войти к нему в доверие и помочь открыться для нее. Она считает, что то только с ней он будет по настоящему счастлив.Виталина Цымбалюк-Романовская , как истинная женщина, переживала о первой ночи с Арменом Джигарханяном. Не смотря даже на то, что их романтические отношения длились не мало времени. Она сомневалась в чистых намерениях актера. Хотя сам Армен не переживал о первой ночи. Он был уверен в себе.Однажды уже появлялись слухи о том, что Виталина станет чаще появляться на Первом канале в роли ведущей.