Актриса Анна Калашникова поделилась откровенным снимком с Карибов

Совсем недавно на просторах интернета Калашникова выложила свежий снимок, на котором для своих поклонников выставила напоказ безупречную фигуру в купальном костюме.В настоящий момент времени звезда проводит новогодние каникулы на Карибских островах, это не мешает ей, прям там, публиковать новые фото. Исходя из увиденных фотографий, можно смело отметить, что у знаменитости замечательное настроение. Практически на каждом снимке с лица девушки не сходит улыбка, ведь она радуется хорошей погоде и тому, что наконец-то у нее появилось свободное время на отдых.Естественно, что такие кадры не оставили равнодушным никого, а вызвали бурю восторга у большинства пользователей соцсетей. А еще Анна не просто выкладывает фото, а рассказывает о том, как проводит свой отпуск и не забывает о своих фанатах, интересуясь у них настроением.Отдыхает Калашникова на островах в гордом одиночестве. А в ближайшее будущее Анна хотела бы проводить холодное время года вместе с сыном в Италии, где уже купила шикарную квартиру.