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Актриса Анна Калашникова поделилась откровенным снимком с Карибов
Популярная киноактриса и модель Анна Калашникова осчастливила пользователей социальной сети эротическим снимком в бикини.

Актриса Анна Калашникова поделилась откровенным снимком с Карибов


Совсем недавно на просторах интернета Калашникова выложила свежий снимок, на котором для своих поклонников выставила напоказ безупречную фигуру в купальном костюме.

В настоящий момент времени звезда проводит новогодние каникулы на Карибских островах, это не мешает ей, прям там, публиковать новые фото. Исходя из увиденных фотографий, можно смело отметить, что у знаменитости замечательное настроение. Практически на каждом снимке с лица девушки не сходит улыбка, ведь она радуется хорошей погоде и тому, что наконец-то у нее появилось свободное время на отдых.

Естественно, что такие кадры не оставили равнодушным никого, а вызвали бурю восторга у большинства пользователей соцсетей. А еще Анна не просто выкладывает фото, а рассказывает о том, как проводит свой отпуск и не забывает о своих фанатах, интересуясь у них настроением.

Отдыхает Калашникова на островах в гордом одиночестве. А в ближайшее будущее Анна хотела бы проводить холодное время года вместе с сыном в Италии, где уже купила шикарную квартиру.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:00
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