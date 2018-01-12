NASA планирует начать исследование Марса с высадки на заряженный солнечными ветрами Фобос

Однако новые исследования показывают, что отсутствие атмосферы на Фобосе и Деймосе означает, что обе луны электрически заряжены. Поскольку у них нет атмосферы, луны подвергаются воздействию солнечных ветров - электрически заряженным газом, исходящим от поверхности Солнца со скоростью около 1,5 миллиона км/ч. А это означает, что луны становятся гигантскими проводниками электричества с зарядами до 10 000 Вольт.Когда солнечный ветер ударяет по дневной стороне Фобоса, ее поверхность поглощает плазму, создавая на противоположной ночной стороне пустоту, в которую не может попасть поток плазмы. Тем не менее, сильный ионный и электронный ветер создает сильное электрическое поле.По словам научного сотрудника NASA Уильяма Фаррелла, именно пустота на обратной стороне Фобоса станет причиной накапливания электрических зарядов на роверах и астронавтах, так как трение от прикасания с пылью и скалами перенесет электрозаряды на скафандры астронавтов и поверхность аппаратуры. Особого вреда здоровью пионеров исследования Марса это не принесет, но аппаратура может выйти из строя, сообщил ученый. Именно поэтому разработчики уже занимаются этой проблемой, разрабатывая оборудование и скафандры, способные минимизировать опасность зарядки.Новая миссия к Марсу запланирована на 2020 год, тогда NASA впервые приступит к переводу образцов Марса для анализа на Земле.