NASA планирует начать исследование Марса с высадки на заряженный солнечными ветрами Фобос
Когда дело доходит до изучения Марса в непосредственной близости, исследователи все чаще обращают взор на его две луны. Вместо того, чтобы приземляться на Красную планету непосредственно, астронавты давно надеются вместо этого приземлиться на Фобос и Деймос, где они могли бы управлять аппаратами, собирающими образцы с поверхности Марса для дальнейших исследований.
Однако новые исследования показывают, что отсутствие атмосферы на Фобосе и Деймосе означает, что обе луны электрически заряжены. Поскольку у них нет атмосферы, луны подвергаются воздействию солнечных ветров - электрически заряженным газом, исходящим от поверхности Солнца со скоростью около 1,5 миллиона км/ч. А это означает, что луны становятся гигантскими проводниками электричества с зарядами до 10 000 Вольт.
Когда солнечный ветер ударяет по дневной стороне Фобоса, ее поверхность поглощает плазму, создавая на противоположной ночной стороне пустоту, в которую не может попасть поток плазмы. Тем не менее, сильный ионный и электронный ветер создает сильное электрическое поле.
По словам научного сотрудника NASA Уильяма Фаррелла, именно пустота на обратной стороне Фобоса станет причиной накапливания электрических зарядов на роверах и астронавтах, так как трение от прикасания с пылью и скалами перенесет электрозаряды на скафандры астронавтов и поверхность аппаратуры. Особого вреда здоровью пионеров исследования Марса это не принесет, но аппаратура может выйти из строя, сообщил ученый. Именно поэтому разработчики уже занимаются этой проблемой, разрабатывая оборудование и скафандры, способные минимизировать опасность зарядки.
Новая миссия к Марсу запланирована на 2020 год, тогда NASA впервые приступит к переводу образцов Марса для анализа на Земле.
Однако новые исследования показывают, что отсутствие атмосферы на Фобосе и Деймосе означает, что обе луны электрически заряжены. Поскольку у них нет атмосферы, луны подвергаются воздействию солнечных ветров - электрически заряженным газом, исходящим от поверхности Солнца со скоростью около 1,5 миллиона км/ч. А это означает, что луны становятся гигантскими проводниками электричества с зарядами до 10 000 Вольт.
Когда солнечный ветер ударяет по дневной стороне Фобоса, ее поверхность поглощает плазму, создавая на противоположной ночной стороне пустоту, в которую не может попасть поток плазмы. Тем не менее, сильный ионный и электронный ветер создает сильное электрическое поле.
По словам научного сотрудника NASA Уильяма Фаррелла, именно пустота на обратной стороне Фобоса станет причиной накапливания электрических зарядов на роверах и астронавтах, так как трение от прикасания с пылью и скалами перенесет электрозаряды на скафандры астронавтов и поверхность аппаратуры. Особого вреда здоровью пионеров исследования Марса это не принесет, но аппаратура может выйти из строя, сообщил ученый. Именно поэтому разработчики уже занимаются этой проблемой, разрабатывая оборудование и скафандры, способные минимизировать опасность зарядки.
Новая миссия к Марсу запланирована на 2020 год, тогда NASA впервые приступит к переводу образцов Марса для анализа на Земле.