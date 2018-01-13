В Забайкальском крае в аварии погибли пять человек

На автотрассе Чита-Забайкальск примерно в 17 часов по мск произошло смертельное столкновение двух иномарок. В результате аварии микроавтобуса Istana и легкового автомобиля Toyota на месте происшествия погибло пять человек, среди них был и ребенок. Все они ехали в микроавтобусе.Водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.Причины смертельного ДТП не уточняются.В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшего