В Забайкальском крае в аварии погибли пять человек
В Забайкалье столкновение автомобиля и микроавтобуса унесло жизни пятерых людей.
На автотрассе Чита-Забайкальск примерно в 17 часов по мск произошло смертельное столкновение двух иномарок. В результате аварии микроавтобуса Istana и легкового автомобиля Toyota на месте происшествия погибло пять человек, среди них был и ребенок. Все они ехали в микроавтобусе.
Водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Причины смертельного ДТП не уточняются.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшего
На автотрассе Чита-Забайкальск примерно в 17 часов по мск произошло смертельное столкновение двух иномарок. В результате аварии микроавтобуса Istana и легкового автомобиля Toyota на месте происшествия погибло пять человек, среди них был и ребенок. Все они ехали в микроавтобусе.
Водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Причины смертельного ДТП не уточняются.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшего
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30