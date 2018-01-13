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В Забайкальском крае в аварии погибли пять человек
В Забайкалье столкновение автомобиля и микроавтобуса унесло жизни пятерых людей.
В Забайкальском крае в аварии погибли пять человек


На автотрассе Чита-Забайкальск примерно в 17 часов по мск произошло смертельное столкновение двух иномарок. В результате аварии микроавтобуса Istana и легкового автомобиля Toyota на месте происшествия погибло пять человек, среди них был и ребенок. Все они ехали в микроавтобусе.
Водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Причины смертельного ДТП не уточняются.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и подробности произошедшего
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:30
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