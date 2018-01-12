Яна Рудковская поделилась снимком, сделанным через 15 минут после знакомства с Плющенко 11 лет назад

Яна Рудковская своем аккаунте Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с будущим мужем 11 лет назад. В подписи к снимку Яна написала, что сделан он был через 15 минут после знакомства с Евгением.«Сегодня 11 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились», - подписала фото Рудковская. Она рассказала, что Женя представлял тогда на Фестивале «Русская Зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014, а Дима Билан выступал там.Яна вспоминает, что никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в ее долгосрочный творческий союз с Димой. Но, в следующем году Дима с Женей выиграли Конкурс «Евровидение 2008» - единственный в русской истории, а Женя поучаствует ещё в 2 Олимпиадах и завоюет ещё 2 Олимпийские медали для России, тем самым став единственным фигуристым с 1932 года обладателем четырех Олимпийских наград и вторым в мировой истории. «Вот так бывает», - добавила Рудковская.