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В Швеции сотрудники зоопарка убивали львят
Сотрудники зоопарка в Швеции признались, что убили 9 львят. Они их усыпили, поскольку другого выхода не видели.
В Швеции сотрудники зоопарка убивали львят


Недалеко от шведского Гетеборга разместился зоопарк, который оказался втянутым в громкий скандал. Руководство заведения признало факт того, что в течение пяти последних лет сотрудники Boras Djurpark усыпили 9 здоровых детенышей львов. Руководитель поясняет: с их стороны были многочисленные попытки продать львят или же передать в другие зоосады. Однако никто своего согласия не дал. А сородичи в родном зоопарке этих животных по каким-то причинам не принимали, в прайде возникали жестокие драки. И подчеркнул, что никто из сотрудников не собирался утаивать факты усыпления животных.

По его словам, произошедшее – печальная, но необходимая часть работы с группой львов.

Сообщается, что с 2012 года в Boras Djurpark выросли всего двое львят: двоих унесла болезнь, а остальных усыпили.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:15
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