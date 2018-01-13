В Швеции сотрудники зоопарка убивали львят
Сотрудники зоопарка в Швеции признались, что убили 9 львят. Они их усыпили, поскольку другого выхода не видели.
Недалеко от шведского Гетеборга разместился зоопарк, который оказался втянутым в громкий скандал. Руководство заведения признало факт того, что в течение пяти последних лет сотрудники Boras Djurpark усыпили 9 здоровых детенышей львов. Руководитель поясняет: с их стороны были многочисленные попытки продать львят или же передать в другие зоосады. Однако никто своего согласия не дал. А сородичи в родном зоопарке этих животных по каким-то причинам не принимали, в прайде возникали жестокие драки. И подчеркнул, что никто из сотрудников не собирался утаивать факты усыпления животных.
По его словам, произошедшее – печальная, но необходимая часть работы с группой львов.
Сообщается, что с 2012 года в Boras Djurpark выросли всего двое львят: двоих унесла болезнь, а остальных усыпили.
Недалеко от шведского Гетеборга разместился зоопарк, который оказался втянутым в громкий скандал. Руководство заведения признало факт того, что в течение пяти последних лет сотрудники Boras Djurpark усыпили 9 здоровых детенышей львов. Руководитель поясняет: с их стороны были многочисленные попытки продать львят или же передать в другие зоосады. Однако никто своего согласия не дал. А сородичи в родном зоопарке этих животных по каким-то причинам не принимали, в прайде возникали жестокие драки. И подчеркнул, что никто из сотрудников не собирался утаивать факты усыпления животных.
По его словам, произошедшее – печальная, но необходимая часть работы с группой львов.
Сообщается, что с 2012 года в Boras Djurpark выросли всего двое львят: двоих унесла болезнь, а остальных усыпили.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:15