В Швеции сотрудники зоопарка убивали львят

Недалеко от шведского Гетеборга разместился зоопарк, который оказался втянутым в громкий скандал. Руководство заведения признало факт того, что в течение пяти последних лет сотрудники Boras Djurpark усыпили 9 здоровых детенышей львов. Руководитель поясняет: с их стороны были многочисленные попытки продать львят или же передать в другие зоосады. Однако никто своего согласия не дал. А сородичи в родном зоопарке этих животных по каким-то причинам не принимали, в прайде возникали жестокие драки. И подчеркнул, что никто из сотрудников не собирался утаивать факты усыпления животных.По его словам, произошедшее – печальная, но необходимая часть работы с группой львов.Сообщается, что с 2012 года в Boras Djurpark выросли всего двое львят: двоих унесла болезнь, а остальных усыпили.