Сексуальная модель Эшли Грэм попала на обложку Cosmopolitan.

Подписчики обратили внимание на то, что на фотоснимке Эшли Грэм смотрится немного стройней, чем в повседневной жизни. Американская модель предполагала, что будут такого рода рассуждения, поэтому под этим снимком написала, что фотографы не пользовались услугами фоторедактора. А такой результат, где она значительно худее они получили по причине того, что подобрали удачный ракурс. На обложке знаменитого журнала знаменитость красуется в облегающей короткой юбке из джинса с высокой талией и синего топа с привлекательным вырезом.Фоторедакторы модного журнала анонсировали беседу с Эшли Грэм, а также заметили, что ей по душе быть тридцатилетней женщиной. За 24 часа запись модели насобирала около 180 тысяч лайков. В обсуждениях большинство подписчиков писали, что им доставляет огромное удовольствие любоваться ее снимками. А также они подметили, что на данном снимке модель смотрится очень великолепно.