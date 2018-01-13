Стало известно, кто унаследует миллионы Михаила Державина

Как утверждают эксперты, внушительное состояние Михаила Державина разделят между собой вдова артиста Роксана Бабаян и его дочь от второго брака Мария Буденная.Пока близкие Державина готовятся проводить в его последний путь 15 января, СМИ рассуждают о том, кто унаследует многомиллионное состояние артиста.Стало известно, что артист владел квартирой на Арбате, в которой он вместе с супругой Роксаной Бабаян провел большую часть своей жизни. Также имеется у артиста участок в селе Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, купленный четверть века назад. Дом за городом Державин с женой строили как говорится по крупицам.Роксана рассказывает, что Михаил чаще всего любил собираться с друзьями в гостиной и отмечать праздники.Согласно мнению экспертов, все имущество Михаила Державина оценивается в 32 млн рублей.