Стало известно, кто унаследует миллионы Михаила Державина
Стало известно, кто унаследует имущество Михаила Державина стоимостью 32 миллиона.
Как утверждают эксперты, внушительное состояние Михаила Державина разделят между собой вдова артиста Роксана Бабаян и его дочь от второго брака Мария Буденная.
Пока близкие Державина готовятся проводить в его последний путь 15 января, СМИ рассуждают о том, кто унаследует многомиллионное состояние артиста.
Стало известно, что артист владел квартирой на Арбате, в которой он вместе с супругой Роксаной Бабаян провел большую часть своей жизни. Также имеется у артиста участок в селе Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, купленный четверть века назад. Дом за городом Державин с женой строили как говорится по крупицам.
Роксана рассказывает, что Михаил чаще всего любил собираться с друзьями в гостиной и отмечать праздники.
Согласно мнению экспертов, все имущество Михаила Державина оценивается в 32 млн рублей.
Как утверждают эксперты, внушительное состояние Михаила Державина разделят между собой вдова артиста Роксана Бабаян и его дочь от второго брака Мария Буденная.
Пока близкие Державина готовятся проводить в его последний путь 15 января, СМИ рассуждают о том, кто унаследует многомиллионное состояние артиста.
Стало известно, что артист владел квартирой на Арбате, в которой он вместе с супругой Роксаной Бабаян провел большую часть своей жизни. Также имеется у артиста участок в селе Мелихово в Чеховском районе Подмосковья, купленный четверть века назад. Дом за городом Державин с женой строили как говорится по крупицам.
Роксана рассказывает, что Михаил чаще всего любил собираться с друзьями в гостиной и отмечать праздники.
Согласно мнению экспертов, все имущество Михаила Державина оценивается в 32 млн рублей.