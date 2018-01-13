Петербургские биологи объяснили особенность животных держать детенышей слева от себя

Такого же поведения придерживаются самки индийских летучих лисиц и тихоокеанских моржей, которые отличаются сильной привязанностью к детям и рождается у них всегда только один детеныш. В ходе дальнейших исследований, ученые выяснили, что лежащий на руках матери младенец, при условии его нахождения с левой стороны нервничает значительно меньше, в отличие от случаев его расположения справа.Специалистами сделан вывод, что ответственное за распознавание значимых объектов правое полушарие мозга, фиксирует и держит их под контролем, а получает информацию от левого глаза. В случаях с младенцами, это та сторона, где держит его мать. В дальнейших исследованиях ученые планируют сосредоточить внимание на работе мозга млекопитающих, а также подробно изучить причины образования послеродовой депрессии и развития детского аутизма, так как этой частью мозга контролируются социальные и игровые характеристики поведения человека.