В Китае храбрая свинья спасла собрата от гибели

На юго-западе страны два работника на ферме собирались зарезать свинью, для этого все уже было готово. Внезапно их атаковало другое животное. Для мужчин это было совершено неожиданно и они выпустили из рук несостоявшуюся жертву. Спасенной хавронье удалось сбежать.Издание Daily Mail опубликовало видеоролик чудесного спасения. Рассказывается, что после всех злоключений хрюши радостно терлись друг о друга пятачками.