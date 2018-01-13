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В Китае храбрая свинья спасла собрата от гибели
В Китае отважная свинья атаковала работников фермы, которые собирались пустить под нож ее собрата по племени.
В Китае храбрая свинья спасла собрата от гибели


На юго-западе страны два работника на ферме собирались зарезать свинью, для этого все уже было готово. Внезапно их атаковало другое животное. Для мужчин это было совершено неожиданно и они выпустили из рук несостоявшуюся жертву. Спасенной хавронье удалось сбежать.

Издание Daily Mail опубликовало видеоролик чудесного спасения. Рассказывается, что после всех злоключений хрюши радостно терлись друг о друга пятачками.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:00
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