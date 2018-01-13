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Новая волна свиного гриппа грозит россиянам
Медики предупреждают россиян о том, что страну накроет новой волной свиного гриппа.
Новая волна свиного гриппа грозит россиянам


Новую вспышку свиного гриппа прогнозируют врачи на территории России в ближайшее время.

Михаил Лебедев, специалист ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, что свиной грипп никуда не исчез, его различные виды ежегодно появляются вновь.

В 2018 году свиной грипп будет представлять особую опасность для детей в возрасте до 5 лет и для взрослых старше 50 лет. В группе риска люди со слабым иммунитетом, с нарушениями в процессе обмена веществ, больные ВИЧ, онкологией и беременные женщины.

Особо опасными станут осложнения указанного вируса, в частности, пневмония.

В текущем году пока зафиксировано только несколько случаев заболевания свиным гриппом, наступление эпидемии задержалось и это дает возможность успеть сделать необходимые прививки для профилактики.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:30
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