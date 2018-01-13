Новая волна свиного гриппа грозит россиянам

Новую вспышку свиного гриппа прогнозируют врачи на территории России в ближайшее время.Михаил Лебедев, специалист ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, что свиной грипп никуда не исчез, его различные виды ежегодно появляются вновь.В 2018 году свиной грипп будет представлять особую опасность для детей в возрасте до 5 лет и для взрослых старше 50 лет. В группе риска люди со слабым иммунитетом, с нарушениями в процессе обмена веществ, больные ВИЧ, онкологией и беременные женщины.Особо опасными станут осложнения указанного вируса, в частности, пневмония.В текущем году пока зафиксировано только несколько случаев заболевания свиным гриппом, наступление эпидемии задержалось и это дает возможность успеть сделать необходимые прививки для профилактики.