У берегов Барселоны паром столкнулся с круизным судном
В Испании у берегов Барселоны произошло морское транспортное происшествие. Столкнулись паром и круизное судно.
В то время, когда итальянский паром совершал маневр, чтобы стать на причал в порт Барселоны, он врезался в норвежский круизный лайнер. Уточняется, что при этом погодные условия были благоприятные.
Никакой информации о пострадавших и о материальных убытках пока не поступало. Компетентные органы устанавливают причину случившегося: технический сбой или человеческий фактор привел к таким последствиям.
В то время, когда итальянский паром совершал маневр, чтобы стать на причал в порт Барселоны, он врезался в норвежский круизный лайнер. Уточняется, что при этом погодные условия были благоприятные.
Никакой информации о пострадавших и о материальных убытках пока не поступало. Компетентные органы устанавливают причину случившегося: технический сбой или человеческий фактор привел к таким последствиям.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:56