У берегов Барселоны паром столкнулся с круизным судном

В то время, когда итальянский паром совершал маневр, чтобы стать на причал в порт Барселоны, он врезался в норвежский круизный лайнер. Уточняется, что при этом погодные условия были благоприятные.Никакой информации о пострадавших и о материальных убытках пока не поступало. Компетентные органы устанавливают причину случившегося: технический сбой или человеческий фактор привел к таким последствиям.