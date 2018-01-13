Астраханцы смогут вычислять самостоятельно фальшивые лекарства в аптеках
Теперь упаковка с лекарством будет содержат изображение специального QR-кода, который необходим для определения подлинности медикаментов на месте . Для «выведения на чистую воду» контрафакта из состава фальшивых и нелегальных лекарств, продающихся аптеками, астраханцы совершенно бесплатно могут установить на свой смартфон специальное программное обеспечение, считывающее QR-код с упаковки. Программа названа разработчиками - «Проверка маркировки товаров». Используя такую возможность, можно точно определить информацию о любом товаре: срок годности, производитель, а так же описание и серия.
Эксперимент начат в нескольких выбранных объектах Астраханской области, представленных Александро-Мариинской больницей, а так же аптечными сетями - «Астраханские аптеки» и «На здоровье». Здесь установят терминалы в составе специальных сканеров, позволяющих проверить лекарства «на фальшивость» любыми покупателями, которые нет могут воспользоваться программой на смартфоне.
Как рассказала Аделя Умерова, руководитель регионального управления Росздравнадзора, систему внедрят поэтапно. На этот год запланировано нанесение «меток» на партии дорогостоящих препаратов, приобретаемых людьми с редкими заболеваниями, входящих в перечень действующей программы «7 нозологий».
Эксперимент начат в нескольких выбранных объектах Астраханской области, представленных Александро-Мариинской больницей, а так же аптечными сетями - «Астраханские аптеки» и «На здоровье». Здесь установят терминалы в составе специальных сканеров, позволяющих проверить лекарства «на фальшивость» любыми покупателями, которые нет могут воспользоваться программой на смартфоне.
Как рассказала Аделя Умерова, руководитель регионального управления Росздравнадзора, систему внедрят поэтапно. На этот год запланировано нанесение «меток» на партии дорогостоящих препаратов, приобретаемых людьми с редкими заболеваниями, входящих в перечень действующей программы «7 нозологий».
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00