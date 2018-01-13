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Астраханцы смогут вычислять самостоятельно фальшивые лекарства в аптеках
Теперь упаковка с лекарством будет содержат изображение специального QR-кода, который необходим для определения подлинности медикаментов на месте . Для «выведения на чистую воду» контрафакта из состава фальшивых и нелегальных лекарств, продающихся аптеками, астраханцы совершенно бесплатно могут установить на свой смартфон специальное программное обеспечение, считывающее QR-код с упаковки. Программа названа разработчиками - «Проверка маркировки товаров». Используя такую возможность, можно точно определить информацию о любом товаре: срок годности, производитель, а так же описание и серия.

Эксперимент начат в нескольких выбранных объектах Астраханской области, представленных Александро-Мариинской больницей, а так же аптечными сетями - «Астраханские аптеки» и «На здоровье». Здесь установят терминалы в составе специальных сканеров, позволяющих проверить лекарства «на фальшивость» любыми покупателями, которые нет могут воспользоваться программой на смартфоне.
Астраханцы смогут вычислять самостоятельно фальшивые лекарства в аптеках


Как рассказала Аделя Умерова, руководитель регионального управления Росздравнадзора, систему внедрят поэтапно. На этот год запланировано нанесение «меток» на партии дорогостоящих препаратов, приобретаемых людьми с редкими заболеваниями, входящих в перечень действующей программы «7 нозологий».
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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