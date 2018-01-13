Астраханцы смогут вычислять самостоятельно фальшивые лекарства в аптеках

Эксперимент начат в нескольких выбранных объектах Астраханской области, представленных Александро-Мариинской больницей, а так же аптечными сетями - «Астраханские аптеки» и «На здоровье». Здесь установят терминалы в составе специальных сканеров, позволяющих проверить лекарства «на фальшивость» любыми покупателями, которые нет могут воспользоваться программой на смартфоне.Как рассказала Аделя Умерова, руководитель регионального управления Росздравнадзора, систему внедрят поэтапно. На этот год запланировано нанесение «меток» на партии дорогостоящих препаратов, приобретаемых людьми с редкими заболеваниями, входящих в перечень действующей программы «7 нозологий».