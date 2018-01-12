Дом актера Джеффа Бриджеса в Калифорнии разрушил оползень

В Калифорнии, в округе Санта-Барбара грязевые оползни серьезно повредили владения известного актера Голливуда Джеффа Бриджеса. Власти округа подтвердили, что 8 человек пропали без вести, а 17 местных жителей погибли.Джефф Бриджес рассказал, что дом его семьи был серьезно поврежден, но они уже находятся в безопасности, за что благодарят спасателей, неустанно работающих в месте бедствия на благо людей.Из-за сильных дождей во вторник на юге Калифорнии массово сошли селевые потоки. Жилые районы покрыли потоки камней, грязи, сломанных деревьев. Более 50 спасателей и 10 обученных собак ищут пострадавших.Напомним, Джефф Бриджес известен как исполнитель ролей в фильмах «Большой Лебовски», Страна приливов» и «Король-рыбак». Актер был удостоен премии Оскар в 2010 году за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце».