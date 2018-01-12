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Дом актера Джеффа Бриджеса в Калифорнии разрушил оползень
В Калифорнии дом актера Джеффа Бриджеса разрушил грязевой оползень.
Дом актера Джеффа Бриджеса в Калифорнии разрушил оползень


В Калифорнии, в округе Санта-Барбара грязевые оползни серьезно повредили владения известного актера Голливуда Джеффа Бриджеса. Власти округа подтвердили, что 8 человек пропали без вести, а 17 местных жителей погибли.

Джефф Бриджес рассказал, что дом его семьи был серьезно поврежден, но они уже находятся в безопасности, за что благодарят спасателей, неустанно работающих в месте бедствия на благо людей.

Из-за сильных дождей во вторник на юге Калифорнии массово сошли селевые потоки. Жилые районы покрыли потоки камней, грязи, сломанных деревьев. Более 50 спасателей и 10 обученных собак ищут пострадавших.

Напомним, Джефф Бриджес известен как исполнитель ролей в фильмах «Большой Лебовски», Страна приливов» и «Король-рыбак». Актер был удостоен премии Оскар в 2010 году за лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:55
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