Дима Билан занялся образованием молодежи

Дима Билан, гуляя по российской столице, вспомнил стих великого русского поэта. Певец прочитал фолловерам в рамках Instagram стихотворение Пушкина "Мороз и солнце; день чудесный". Артист восторгается творчеством российского легендарного литератора. Исполнитель песен интересуется у фанатов, помнят ли они этот стих.Дима прочитал только часть данного произведения, поэтому предлагает поклонникам продолжить вспоминать их в комментариях. Подписчики активно стали дополнять начатое артистом. Один фанат написал, что комментариев уже намного больше, чем всего строк в данном произведении и предложил вспомнить другой стих. Новый пост Билана в течение пяти часов собрал более 35 тысяч лайков и свыше 600 комментариев.