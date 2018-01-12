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Дима Билан занялся образованием молодежи
Дима Билан, являющийся известным отечественным поп-певцом, читал стихи своим фолловерам в Instagram. Гуляя по столице, исполнитель песен вспомнил оды Александра Сергеевича Пушкина.

Дима Билан занялся образованием молодежи

Дима Билан, гуляя по российской столице, вспомнил стих великого русского поэта. Певец прочитал фолловерам в рамках Instagram стихотворение Пушкина "Мороз и солнце; день чудесный". Артист восторгается творчеством российского легендарного литератора. Исполнитель песен интересуется у фанатов, помнят ли они этот стих.

Дима прочитал только часть данного произведения, поэтому предлагает поклонникам продолжить вспоминать их в комментариях. Подписчики активно стали дополнять начатое артистом. Один фанат написал, что комментариев уже намного больше, чем всего строк в данном произведении и предложил вспомнить другой стих. Новый пост Билана в течение пяти часов собрал более 35 тысяч лайков и свыше 600 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:35
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