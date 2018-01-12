Джеймс Франко не пришел за престижной наградой на фоне секс-скандала

Джеймс Франко за сыгранную роль в киноленте, именуемой «Горе-творец», на этом мероприятии выиграл приз. Однако из-за обвинений в сексуальных домогательствах, голливудский актер не пришел на ежегодную церемонию вручения премии Critics' Choice Awards.Раньше Франко удостоили премии «Золотой глобус». Спустя некоторое время после данной церемонии сразу несколько женщин обвинили артиста в неподобающем поведении.