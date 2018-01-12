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Джеймс Франко не пришел за престижной наградой на фоне секс-скандала
Джеймс Франко, являющийся голливудским актером, из-за секс-скандала не явился на церемонию вручения премии Critics' Choice Awards.

Джеймс Франко не пришел за престижной наградой на фоне секс-скандала

Джеймс Франко за сыгранную роль в киноленте, именуемой «Горе-творец», на этом мероприятии выиграл приз. Однако из-за обвинений в сексуальных домогательствах, голливудский актер не пришел на ежегодную церемонию вручения премии Critics' Choice Awards.

Раньше Франко удостоили премии «Золотой глобус». Спустя некоторое время после данной церемонии сразу несколько женщин обвинили артиста в неподобающем поведении.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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