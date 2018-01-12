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Элина Камирен рассказала, что ведущие "Дома-2" говорят то, что им диктует суфлёр в наушник
Бывшая участница "Дома-2" Элина Камирен рассказала, что ведущие телепроекта получают наставления суфлера через наушник, а без этого не порой не знают, что сказать во время общения с участниками.

Элина Камирен считается популярной участницей скандального реалити-шоу, которая давно покинула его стены, и она намеревается ещё много чего рассказать о шокирующих закулисных делах.

Элина Камирен рассказала, что ведущие "Дома-2" говорят то, что им диктует суфлёр в наушник

Камирен уверяет: ведущие проекта не знают, что такое импровизация, ведь текст, который они должны озвучить в разговоре с кем-либо из участников, диктуется через наушник суфлером. Бывает и такое, что ведущий даже не знает имени того, с кем диалог ведёт.

Кроме того, все разговоры участников телешоу фиксируются с помощью мощнейшего оборудования. Так что даже шёпот не может ускользнуть от режиссёра.

Элина крайне негативно высказывается по отношению ко всем участникам шоу, называя парней альфонсами и гомосексуалистами, а девушек - дамами лёгкого поведения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:38
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