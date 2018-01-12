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Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам покупать на сайте средство для похудения
Злоумышленники открыли в сетях сайт фальшивого Минздрава, предлагающий азербайджанцам покупать на нем средство для похудения. Также они соблазнили многих людей скидкой 50%.

Эксперты выяснили, что население Баку является лидером по количеству жалоб на лишний вес, а потому один мошенник даже называет себя министром Кяримом Исмаиловым, хотя настоящий человек именуется Октаем Ширалиевым. Он лично занимается рекламой эффективного средства, а также показывает липовую статистику, согласно которой 80% населения страны страдает от ожирения.

Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам покупать на сайте средство для похудения


Также эти лица рассказывают о сертификатах качества и отсутствии побочных действий после применения неизвестного лекарства. Настоящее ведомство отметило, что не имеет к этому никакого отношения, а также не использует рекламу для продажи товара.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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