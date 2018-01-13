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Трамп прокомментировал свое высказывание о «грязных дырах», откуда в США прибывают мигранты
Трамп прокомментировал свою дискуссию о программе для прибывающих в США мигрантов и отказался от высказывания о «грязных дырах».
Трамп прокомментировал свое высказывание о «грязных дырах», откуда в США прибывают мигранты


Глава белого дома пояснил, что его дискуссия о бедных эмигрантах была жесткой, но он отметил, что не произносил слова, приписываемые ему журналистами. По данным СМИ, Трамп назвал страны, из которых приезжают мигранты «грязными дырами».

За такое высказывание президента Америки раскритиковали и иностранные политики, и политические соперники из Демократической партии, и сотрудники международных организаций. К примеру, Висенте Кесада, бывший президент Мексики, сказал, что единственной грязной дырой является рот Трампа.

Глава Белого дома объяснил, что действительно позволил себе высказаться в жесткой форме, но именно слова «грязные дыры» не употреблял.
Политика
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 04:30
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