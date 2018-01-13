PlayStation 4 наделят новым контроллером

Компанией Sony анонсирован новый контроллер производства Hori. Данное устройство назвали Onyx. Данная новинка в итоге появится в магазинах ряда государств уже пятнадцатого января текущего года. Российская Федерация пока не вошла в число данных стран. Контроллер Onyx по внешним признакам схож с Nacon Wired Compact Controller. Разница в данном случае заключается в том, что компания Hori в свой гаджет добавила беспроводное Bluetooth-соединение.Наряду с этим контролер наделили большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами, асимметричными стиками. На сегодняшний день цена нового гаджета пока ещё не озвучивалась.