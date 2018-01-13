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PlayStation 4 наделят новым контроллером
Специализированными западными средствами массовой информации переданы данные, что популярную современную игровую консоль PlayStation 4 наделят новым контроллером. Разработчиками развивающейся компании Hori на следующей неделе будет выпущено новое устройство, которое имеет название Onyx.

PlayStation 4 наделят новым контроллером

Компанией Sony анонсирован новый контроллер производства Hori. Данное устройство назвали Onyx. Данная новинка в итоге появится в магазинах ряда государств уже пятнадцатого января текущего года. Российская Федерация пока не вошла в число данных стран. Контроллер Onyx по внешним признакам схож с Nacon Wired Compact Controller. Разница в данном случае заключается в том, что компания Hori в свой гаджет добавила беспроводное Bluetooth-соединение.

Наряду с этим контролер наделили большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами, асимметричными стиками. На сегодняшний день цена нового гаджета пока ещё не озвучивалась.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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