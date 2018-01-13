PlayStation 4 наделят новым контроллером
Специализированными западными средствами массовой информации переданы данные, что популярную современную игровую консоль PlayStation 4 наделят новым контроллером. Разработчиками развивающейся компании Hori на следующей неделе будет выпущено новое устройство, которое имеет название Onyx.
Компанией Sony анонсирован новый контроллер производства Hori. Данное устройство назвали Onyx. Данная новинка в итоге появится в магазинах ряда государств уже пятнадцатого января текущего года. Российская Федерация пока не вошла в число данных стран. Контроллер Onyx по внешним признакам схож с Nacon Wired Compact Controller. Разница в данном случае заключается в том, что компания Hori в свой гаджет добавила беспроводное Bluetooth-соединение.
Наряду с этим контролер наделили большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами, асимметричными стиками. На сегодняшний день цена нового гаджета пока ещё не озвучивалась.
Компанией Sony анонсирован новый контроллер производства Hori. Данное устройство назвали Onyx. Данная новинка в итоге появится в магазинах ряда государств уже пятнадцатого января текущего года. Российская Федерация пока не вошла в число данных стран. Контроллер Onyx по внешним признакам схож с Nacon Wired Compact Controller. Разница в данном случае заключается в том, что компания Hori в свой гаджет добавила беспроводное Bluetooth-соединение.
Наряду с этим контролер наделили большой кнопкой с тачпадом, двумя вибрационными моторами, асимметричными стиками. На сегодняшний день цена нового гаджета пока ещё не озвучивалась.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00