Джонатон Шек обвинил итальянского режиссера в домогательствах

Непристойное поведение Франко Дзефирелли имело место в 1992 году. В то время двадцатидвухлетний Шек снимался в киноленте режиссера именуемой «Воробей». Голливудский актер заявил, что Франко при каждом удобном случае приставал к нему. Он однажды ночью даже пришел к Шек в гостиницу и попытался склонить его к занятию сексом. Артист признался, что после этого актёр начал употреблять наркотики и пить.Спустя 25 лет саморазрушения он решил рассказать об этом общественности. Итальянский режиссер сказал, что это безосновательные обвинения. Дзефирелли считает, что Джонатону должно быть стыдно за клевету на немощного человека. Шек из-за болезни лично не смог подискутировать с американцем. От имени артиста выступил представитель Пиппо.