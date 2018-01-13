«Яндекс» начал бесплатно показывать киноленты и сериалы

Ольга Филипук, являющаяся главой по развитию видеосервисов, отмечает, что разработчики собираются создать в дальнейшем специальный сайт, отличающийся наличием платной монетизации. Пользователи Сети теперь могут пересматривать любимые фильмы, сериалы на главной странице, а также прочих интернет-порталах корпорации. Киноленты можно будет просматривать на «Кинопоиске», в «Яндекс.Телепрограмме». Вследствие приобретения производителями лицензии на кинематографические картины, библиотека постоянно расширяется. Филипук отмечает, что разработчики отбирают материал, который интересен для их аудитории, и добавляют классический продукт.Касательно планов запуска сервиса говорилось в октябре 2017 года. Согласно задумке авторов проекта, такой доступ должны были распространить в Сети, а также на Smart TV.