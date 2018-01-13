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«Яндекс» начал бесплатно показывать киноленты и сериалы
Компания «Яндекс» на главной странице стала показывать бесплатно различные киноленты, а также сериалы.

«Яндекс» начал бесплатно показывать киноленты и сериалы

Ольга Филипук, являющаяся главой по развитию видеосервисов, отмечает, что разработчики собираются создать в дальнейшем специальный сайт, отличающийся наличием платной монетизации. Пользователи Сети теперь могут пересматривать любимые фильмы, сериалы на главной странице, а также прочих интернет-порталах корпорации. Киноленты можно будет просматривать на «Кинопоиске», в «Яндекс.Телепрограмме». Вследствие приобретения производителями лицензии на кинематографические картины, библиотека постоянно расширяется. Филипук отмечает, что разработчики отбирают материал, который интересен для их аудитории, и добавляют классический продукт.

Касательно планов запуска сервиса говорилось в октябре 2017 года. Согласно задумке авторов проекта, такой доступ должны были распространить в Сети, а также на Smart TV.
Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:30
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