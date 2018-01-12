Камни из королевской короны Великобритании во время войны прятали в банке из-под печенья

Украшавшие корону монарха Соединенного Королевства драгоценные камни в ходе Второй мировой войны прятали в банке из-под печенья. Об этом 12 января сообщил Daily Mirror со ссылкой на свидетельства документального фильма о коронации королевы Великобритании Елизаветы II, готовящегося к выходу на большие экраны. В киноленте раскрывается секрет коронации монаршьей особы, который скрывался на протяжении 65 лет от миллионов людей.Король Георг VI для того, чтобы защитить драгоценные камни короны в случае вторжения войск фашистской Германии, приказал спрятать их в Виндзорском замке. Драгоценности были спрятаны в жестяных банках из-под печенья, которые закопали в глубокой яме под секретным выходом из замка, специально созданном на случай чрезвычайной ситуации.