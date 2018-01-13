Старый Новый год: Народные приметы и обряды праздника

Юлианский календарь стал виновником возникновения праздника, которые не могут понять иностранцы. Он получил распространение среди россиян, помнящих традиции предков. Утром в дом должен был заходить мужчина, а хозяйки готовили ужин вместе с выпеченными пирогами. Также на рассвете нужно было стряхнуть снег с деревьев, чтобы иметь отличный урожай. Также событие связано с архиепископом Василием Великим, сделавшим много добрых дел во время своей жизни. В каждом доме накрывались роскошные столы и приглашались все родственники вместе с друзьями, а также в последний раз всех радовала красотой нарядная елка. Дерево убирали после второй новогодней ночи, чтобы не притянуть в дом злые силы. Также нужно было петь и танцевать, поднимая настроение и отпугивая нечистых духов.Ночью никто не считал мелочь, чтобы потом не стать скрягой, а еще никому нельзя давать в долг, иначе можно оказаться в нищете. Если на улице начался снегопад без ветра, тогда год обещал быть богатым на различные приятные события. Молодые люди загадывали желания и выполняли различные ритуалы, желая получить достаток, но еще старались раздать все долги и выбросить из дома битую посуду вместе со старой одеждой. Затем в карман новых вещей клали купюры большого достоинства, однако азартные игры в это время были запрещены. Торговцы никогда не хвалились своими продажами на праздник, так как можно спугнуть дальнейшую прибыль, а лица, желающие продать недвижимость, трижды обходили ее в ночное время. Никто не ленился работать в этот день, потому что можно было заманить к себе фортуну, после чего в товар обязательно клались деньги.Все ритуалы настраивали людей на позитивный лад, позволяя обрести уверенность в новом дне, потому что мысли материальны. Старые особы говорили о ведьмах, выходящих в это время года на свой шабаш, а одинокие особы не упускали случая погадать на будущего избранника. Они собирались компаниями и варили вареники, куда вкладывались различные сюрпризы, также можно было положить кольцо под подушку и увидеть супруга во сне. Предки всегда готовили блюда сами, сжигали прошлогодние календари, если испытывали сложности в личной жизни, но еще никогда не убирали дом перед святочными событиями. Женщины, мечтающие иметь ребенка, прыгали через костер и просили в полночь небеса исполнить их мечты.Также новогодние забавы начинались с обряда обсевания, когда по домам рассыпали зерна пшеницы и хозяева молились о хорошем урожае. Особая каша, приготовленная в печи, позволяла увидеть, что стоит ждать от грядущего года. На столах должны были быть холодцы и мясные блюда, чтобы сохранить здоровье и счастье, но особое внимание уделялось защите от порчи и сглаза. Возле входа зажигались свечи, после чего читались заговоры, изгоняющие беду именем святого Василия. Аналогичные действия проводились возле окон, чтобы очистить все помещения от зла.