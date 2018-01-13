Старый Новый год: Народные приметы и обряды праздника
Праздничные события продолжаются в зимний период с наступлением Старого Нового года, являющегося временем, когда люди устраивали гадания и пели колядки. Сохранилось много народных примет и обрядов события, которые являются актуальными в наше время.
Юлианский календарь стал виновником возникновения праздника, которые не могут понять иностранцы. Он получил распространение среди россиян, помнящих традиции предков. Утром в дом должен был заходить мужчина, а хозяйки готовили ужин вместе с выпеченными пирогами. Также на рассвете нужно было стряхнуть снег с деревьев, чтобы иметь отличный урожай. Также событие связано с архиепископом Василием Великим, сделавшим много добрых дел во время своей жизни. В каждом доме накрывались роскошные столы и приглашались все родственники вместе с друзьями, а также в последний раз всех радовала красотой нарядная елка. Дерево убирали после второй новогодней ночи, чтобы не притянуть в дом злые силы. Также нужно было петь и танцевать, поднимая настроение и отпугивая нечистых духов.
Ночью никто не считал мелочь, чтобы потом не стать скрягой, а еще никому нельзя давать в долг, иначе можно оказаться в нищете. Если на улице начался снегопад без ветра, тогда год обещал быть богатым на различные приятные события. Молодые люди загадывали желания и выполняли различные ритуалы, желая получить достаток, но еще старались раздать все долги и выбросить из дома битую посуду вместе со старой одеждой. Затем в карман новых вещей клали купюры большого достоинства, однако азартные игры в это время были запрещены. Торговцы никогда не хвалились своими продажами на праздник, так как можно спугнуть дальнейшую прибыль, а лица, желающие продать недвижимость, трижды обходили ее в ночное время. Никто не ленился работать в этот день, потому что можно было заманить к себе фортуну, после чего в товар обязательно клались деньги.
Все ритуалы настраивали людей на позитивный лад, позволяя обрести уверенность в новом дне, потому что мысли материальны. Старые особы говорили о ведьмах, выходящих в это время года на свой шабаш, а одинокие особы не упускали случая погадать на будущего избранника. Они собирались компаниями и варили вареники, куда вкладывались различные сюрпризы, также можно было положить кольцо под подушку и увидеть супруга во сне. Предки всегда готовили блюда сами, сжигали прошлогодние календари, если испытывали сложности в личной жизни, но еще никогда не убирали дом перед святочными событиями. Женщины, мечтающие иметь ребенка, прыгали через костер и просили в полночь небеса исполнить их мечты.
Также новогодние забавы начинались с обряда обсевания, когда по домам рассыпали зерна пшеницы и хозяева молились о хорошем урожае. Особая каша, приготовленная в печи, позволяла увидеть, что стоит ждать от грядущего года. На столах должны были быть холодцы и мясные блюда, чтобы сохранить здоровье и счастье, но особое внимание уделялось защите от порчи и сглаза. Возле входа зажигались свечи, после чего читались заговоры, изгоняющие беду именем святого Василия. Аналогичные действия проводились возле окон, чтобы очистить все помещения от зла.
Юлианский календарь стал виновником возникновения праздника, которые не могут понять иностранцы. Он получил распространение среди россиян, помнящих традиции предков. Утром в дом должен был заходить мужчина, а хозяйки готовили ужин вместе с выпеченными пирогами. Также на рассвете нужно было стряхнуть снег с деревьев, чтобы иметь отличный урожай. Также событие связано с архиепископом Василием Великим, сделавшим много добрых дел во время своей жизни. В каждом доме накрывались роскошные столы и приглашались все родственники вместе с друзьями, а также в последний раз всех радовала красотой нарядная елка. Дерево убирали после второй новогодней ночи, чтобы не притянуть в дом злые силы. Также нужно было петь и танцевать, поднимая настроение и отпугивая нечистых духов.
Ночью никто не считал мелочь, чтобы потом не стать скрягой, а еще никому нельзя давать в долг, иначе можно оказаться в нищете. Если на улице начался снегопад без ветра, тогда год обещал быть богатым на различные приятные события. Молодые люди загадывали желания и выполняли различные ритуалы, желая получить достаток, но еще старались раздать все долги и выбросить из дома битую посуду вместе со старой одеждой. Затем в карман новых вещей клали купюры большого достоинства, однако азартные игры в это время были запрещены. Торговцы никогда не хвалились своими продажами на праздник, так как можно спугнуть дальнейшую прибыль, а лица, желающие продать недвижимость, трижды обходили ее в ночное время. Никто не ленился работать в этот день, потому что можно было заманить к себе фортуну, после чего в товар обязательно клались деньги.
Все ритуалы настраивали людей на позитивный лад, позволяя обрести уверенность в новом дне, потому что мысли материальны. Старые особы говорили о ведьмах, выходящих в это время года на свой шабаш, а одинокие особы не упускали случая погадать на будущего избранника. Они собирались компаниями и варили вареники, куда вкладывались различные сюрпризы, также можно было положить кольцо под подушку и увидеть супруга во сне. Предки всегда готовили блюда сами, сжигали прошлогодние календари, если испытывали сложности в личной жизни, но еще никогда не убирали дом перед святочными событиями. Женщины, мечтающие иметь ребенка, прыгали через костер и просили в полночь небеса исполнить их мечты.
Также новогодние забавы начинались с обряда обсевания, когда по домам рассыпали зерна пшеницы и хозяева молились о хорошем урожае. Особая каша, приготовленная в печи, позволяла увидеть, что стоит ждать от грядущего года. На столах должны были быть холодцы и мясные блюда, чтобы сохранить здоровье и счастье, но особое внимание уделялось защите от порчи и сглаза. Возле входа зажигались свечи, после чего читались заговоры, изгоняющие беду именем святого Василия. Аналогичные действия проводились возле окон, чтобы очистить все помещения от зла.