Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и навыками слежки за людьми
Ученые разработали светодиодный фонарь для освещения улиц. Умная разработка Wi-Fiber идеально подойдет для концепции умного города. Прибор оснащен не только экономным осветительным элементом, Wi-Fi-роутером, но также и навыками слежки за людьми.
В конструкцию умной разработки входят светодиодные светильники, способные изменить цвет в случае необходимости. Например, для того, чтобы известить прохожих об опасности, фонарь загорится красным светом. Кроме всего, в Wi-Fiber планируют также установить видеонаблюдение и аудиозапись.
Полученные снимки можно будет хранить в архивах, а также использовать их для розыска определенных лиц. К дополнительным функциям отнесут детекторы огнестрельного оружия, а также анализаторы чистоты воздуха. Умные фонари будут служить также Wi-Fi- роутерами, что в значительной степени разгрузит работу вышек.
В конструкцию умной разработки входят светодиодные светильники, способные изменить цвет в случае необходимости. Например, для того, чтобы известить прохожих об опасности, фонарь загорится красным светом. Кроме всего, в Wi-Fiber планируют также установить видеонаблюдение и аудиозапись.
Полученные снимки можно будет хранить в архивах, а также использовать их для розыска определенных лиц. К дополнительным функциям отнесут детекторы огнестрельного оружия, а также анализаторы чистоты воздуха. Умные фонари будут служить также Wi-Fi- роутерами, что в значительной степени разгрузит работу вышек.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00