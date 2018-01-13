АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и навыками слежки за людьми
Ученые разработали светодиодный фонарь для освещения улиц. Умная разработка Wi-Fiber идеально подойдет для концепции умного города. Прибор оснащен не только экономным осветительным элементом, Wi-Fi-роутером, но также и навыками слежки за людьми.

Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и навыками слежки за людьми


В конструкцию умной разработки входят светодиодные светильники, способные изменить цвет в случае необходимости. Например, для того, чтобы известить прохожих об опасности, фонарь загорится красным светом. Кроме всего, в Wi-Fiber планируют также установить видеонаблюдение и аудиозапись.

Полученные снимки можно будет хранить в архивах, а также использовать их для розыска определенных лиц. К дополнительным функциям отнесут детекторы огнестрельного оружия, а также анализаторы чистоты воздуха. Умные фонари будут служить также Wi-Fi- роутерами, что в значительной степени разгрузит работу вышек.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости