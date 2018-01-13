Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и навыками слежки за людьми

В конструкцию умной разработки входят светодиодные светильники, способные изменить цвет в случае необходимости. Например, для того, чтобы известить прохожих об опасности, фонарь загорится красным светом. Кроме всего, в Wi-Fiber планируют также установить видеонаблюдение и аудиозапись.Полученные снимки можно будет хранить в архивах, а также использовать их для розыска определенных лиц. К дополнительным функциям отнесут детекторы огнестрельного оружия, а также анализаторы чистоты воздуха. Умные фонари будут служить также Wi-Fi- роутерами, что в значительной степени разгрузит работу вышек.