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«Трезвая Россия» предлагает на таре со спиртным размещать «страшные картинки»
Представители проекта «Трезвая Россия» предложили российскому Минздраву рассмотреть нововведение. Общественники просят, чтобы на таре с «горячительными напитками» появились «страшные» картинки, предупреждающие о вреде, который алкоголь наносит организму пьющего.


«Трезвая Россия» предлагает на таре со спиртным размещать «страшные картинки»


Проект «Трезвая Россия» обратился в Минздрав РФ с конкретным предложением по снижению употребления спиртных напитков россиянами. (В РФ от пьянства и преступлений на почве алкоголизма ежегодно гибнет около 500 тысяч граждан России). Общественники предлагают (по аналогии с табачными упаковками) на таре со спиртным размещать устрашающие изображения, например, фотографии органов, поражённых и деформированных бесконтрольным употреблением спиртосодержащих напитков.

Минздрав пообещал обдумать предложение, ведь в данный момент на российских этикетках тары вино-водочной продукции содержится лишь «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью», и то – эта надпись сделана мелким шрифтом. Однако наркологи сильно сомневаются, что картинка остановит взрослого россиянина, привыкшего к распитию спиртных напитков. А вот на подростков «страшное фото» может произвести впечатление. Представители «Трезвой России» также настаивают, чтобы на этикетке содержалась выдержка из статьи 151 УК «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».
Общество / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:15
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