«Трезвая Россия» предлагает на таре со спиртным размещать «страшные картинки»

Проект «Трезвая Россия» обратился в Минздрав РФ с конкретным предложением по снижению употребления спиртных напитков россиянами. (В РФ от пьянства и преступлений на почве алкоголизма ежегодно гибнет около 500 тысяч граждан России). Общественники предлагают (по аналогии с табачными упаковками) на таре со спиртным размещать устрашающие изображения, например, фотографии органов, поражённых и деформированных бесконтрольным употреблением спиртосодержащих напитков.Минздрав пообещал обдумать предложение, ведь в данный момент на российских этикетках тары вино-водочной продукции содержится лишь «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью», и то – эта надпись сделана мелким шрифтом. Однако наркологи сильно сомневаются, что картинка остановит взрослого россиянина, привыкшего к распитию спиртных напитков. А вот на подростков «страшное фото» может произвести впечатление. Представители «Трезвой России» также настаивают, чтобы на этикетке содержалась выдержка из статьи 151 УК «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».