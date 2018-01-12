Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Заявление в полицейское отделение подала известная американская актриса Реджина Саймонс. В 1993 году актриса работала в массовке киноленты, именуемой «В смертельной опасности», снимаемой Сигалом. По ее словам, Стивен пригласил артистку на вечеринку, которая посвящалась окончанию съемок фильма.Женщина приехала в дом режиссера в Беверли-Хиллс, но в жилище находился только Сигал. Саймонс поведала, что непосредственно в тот день она была им изнасилована. Ранее более десяти актрис заявили касательно сексуальных домогательствах Харви Вайштейна. Следом за продюсером в подобные ситуации попали и другие представители голливудской киноиндустрии.