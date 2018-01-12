АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Тутанхамона: Жертвами мертвого фараона с генами кавказских народов стали 22 человека
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании
В отношении режиссера, а также актера Стивена Сигала органами полиции Лос-Анджелеса возбужденно дело касательно изнасилования.

Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Заявление в полицейское отделение подала известная американская актриса Реджина Саймонс. В 1993 году актриса работала в массовке киноленты, именуемой «В смертельной опасности», снимаемой Сигалом. По ее словам, Стивен пригласил артистку на вечеринку, которая посвящалась окончанию съемок фильма.

Женщина приехала в дом режиссера в Беверли-Хиллс, но в жилище находился только Сигал. Саймонс поведала, что непосредственно в тот день она была им изнасилована. Ранее более десяти актрис заявили касательно сексуальных домогательствах Харви Вайштейна. Следом за продюсером в подобные ситуации попали и другие представители голливудской киноиндустрии.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:59
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в
Самочувствие знаменитого актера Олега Табакова
Бывшая жена Джигарханяна уверена, что артист
Ученые разработали умный фонарь с Wi-Fi и
ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый
Фальшивый Минздрав предлагает азербайджанцам
Просмотреть все новости