ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый старт»

Пресс – служба АО «ГЛОНАСС» сообщает, что новой технологии не может помешать определению местонахождения даже слабый навигационный сигнал, что значительно сокращает время на поиски. Быстрая установка координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, станет востребованной и полезной опцией в ходе расследования дорожно-транспортных происшествий, точной локализацией места ДТП в условиях туннелей и под мостами.Новому комплексу дано научное название А-ГЛОНАСС (первая буква производная от assisted, с английского - «помогающий»). Похожая технология, в настоящее время, используется только американской GPS.