ГЛОНАСС получит в следующем году опцию «быстрый старт»
Специальную опцию, названную «быстрый старт», получила одна из разработок спутниковых систем - ЭРА-ГЛОНАСС, система специализируется на экстренной помощи при авариях. Начало работы новой технологии планируется на период 2019 года. Новые возможности позволяют находить за считанные секунды после включения необходимые спутники, с дальнейшим определением своих точных координаты, а соответственно и места аварии. Информация основана на сообщениях «Известий».
Пресс – служба АО «ГЛОНАСС» сообщает, что новой технологии не может помешать определению местонахождения даже слабый навигационный сигнал, что значительно сокращает время на поиски. Быстрая установка координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, станет востребованной и полезной опцией в ходе расследования дорожно-транспортных происшествий, точной локализацией места ДТП в условиях туннелей и под мостами.
Новому комплексу дано научное название А-ГЛОНАСС (первая буква производная от assisted, с английского - «помогающий»). Похожая технология, в настоящее время, используется только американской GPS.
Пресс – служба АО «ГЛОНАСС» сообщает, что новой технологии не может помешать определению местонахождения даже слабый навигационный сигнал, что значительно сокращает время на поиски. Быстрая установка координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС, станет востребованной и полезной опцией в ходе расследования дорожно-транспортных происшествий, точной локализацией места ДТП в условиях туннелей и под мостами.
Новому комплексу дано научное название А-ГЛОНАСС (первая буква производная от assisted, с английского - «помогающий»). Похожая технология, в настоящее время, используется только американской GPS.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50