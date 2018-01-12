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Названа российская авиакомпания с самыми дешевыми билетами
За прошедший год "Аэрофлот" увеличил свои перевозки пассажиров на 2%. Этого удалось добиться за счет перехода авиапарка на новые модели самолетов и удешевления билетов на внутренние рейсы.

"Аэрофлот — российские авиалинии" стала самой успешной по итогам прошлого года. В прошедшем году эта российская авиакомпания увеличила перевозки почти на 13,5%. Этот показатель оказался на 2% больше, чем на год ранее - в 2016 году. В итоге, самолеты авиакомпании перевезли за год до 33 млн человек.

Учитывая сокращение перелетов за рубеж, существенно возросла востребованность билетов на внутренние рейсы. Это стало итогом постепенной модернизации авиапарка, когда на смену самолетам с ресурсом в 20-25 лет приходят крылатые машины из цехов отечественных авиазаводов.

Названа российская авиакомпания с самыми дешевыми билетами
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 22:30
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