Названа российская авиакомпания с самыми дешевыми билетами

"Аэрофлот — российские авиалинии" стала самой успешной по итогам прошлого года. В прошедшем году эта российская авиакомпания увеличила перевозки почти на 13,5%. Этот показатель оказался на 2% больше, чем на год ранее - в 2016 году. В итоге, самолеты авиакомпании перевезли за год до 33 млн человек.Учитывая сокращение перелетов за рубеж, существенно возросла востребованность билетов на внутренние рейсы. Это стало итогом постепенной модернизации авиапарка, когда на смену самолетам с ресурсом в 20-25 лет приходят крылатые машины из цехов отечественных авиазаводов.