Госдума РФ рассмотрит закон о явке призывников в военкоматы без повесток

Андрей Красов, занимающий должность заместителя главы комитета Государственной Думы по обороне Российской Федерации, в нижнюю палату действующего парламента внес законопроект про новые правила вручения повесток призывникам непосредственно в военкоматы. В документы говориться, что повестку можно будет в итоге отправить заказным письмом по почте. Её будут считать врученной, в случае постановки подписи непосредственно призывником. Подтвердить своей подписью получение повестки также может любой член семьи призывника (совершеннолетний) либо другой человек, уполномоченный это сделать.Если повестку доставят поздней указанной даты явки, призывнику придётся самостоятельно посетить военкомат на протяжении трёх дней. В случае получения повестки после окончания призыва, призывник должен все равно будет посетить военкомат.