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Зрители возмутились, решив, что Андрей Черкасов раскритиковал Алексея Чайчица
Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов был раскритикован подписчиками, когда принялся осуждать парней, которые слишком много времени уделяют лаку для волос и не умеют ухаживать за девушками.

В Instagram Черкасов написал, что ему не нравятся ребята, питающиеся специальными химическими продуктами, чтобы выглядеть атлетами. Звезда ТВ не в восторге также и от их странного поведения рядом с девушками: Андрей уверен, что не платить за возлюбленную в кафе не совсем правильно, хоть это и считается нормальным в некоторых странах за границей.

Зрители возмутились, решив, что Андрей Черкасов раскритиковал Алексея Чайчица

Кроме того, таких людей Черкасов не считает мужчинами. Впрочем, расстроило зрителей именно то, что описанные ведущим особы живут так, как живёт Алексей Чайчиц - симпатичный и накаченный участник проекта, постоянно следящий за своим внешним видом. Фанаты белоруса посчитали, что Андрей скрыто критикует его.

Преданные поклонники Чайчица поспешили вспомнить все "грехи" Черкасова, которые не нравятся ему в других. К примеру, известно, что ведущий не понаслышке знает, что такое пластическая операция.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:27
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