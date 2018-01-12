Зрители возмутились, решив, что Андрей Черкасов раскритиковал Алексея Чайчица

В Instagram Черкасов написал, что ему не нравятся ребята, питающиеся специальными химическими продуктами, чтобы выглядеть атлетами. Звезда ТВ не в восторге также и от их странного поведения рядом с девушками: Андрей уверен, что не платить за возлюбленную в кафе не совсем правильно, хоть это и считается нормальным в некоторых странах за границей.Кроме того, таких людей Черкасов не считает мужчинами. Впрочем, расстроило зрителей именно то, что описанные ведущим особы живут так, как живёт Алексей Чайчиц - симпатичный и накаченный участник проекта, постоянно следящий за своим внешним видом. Фанаты белоруса посчитали, что Андрей скрыто критикует его.Преданные поклонники Чайчица поспешили вспомнить все "грехи" Черкасова, которые не нравятся ему в других. К примеру, известно, что ведущий не понаслышке знает, что такое пластическая операция.