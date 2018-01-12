Зонд NASA обнаружил остатки потухших вулканов на северном полюсе Луны

О том, что это действительно лавовые трубки, ученые не могут сказать со стопроцентной уверенностью, говорится в сообщении института SETI, однако есть большая вероятность этого, учитывая их геологическую структуру и форму. Более того, ученые уверены, что в трубках может находиться вода, что делает эту местность пригодной для постройки будущей базы на Луне.Подобные образования, оставшиеся от мощных извержений на Луне со времен ее формирования, являются идеальным местом для существования колонии не только из-за наличия в них воды, но и из-за того, что эти образования могут служить укрытием от смертоносного ультрафиолетового излучения Солнца.Планетолог NASA Паскаль Ли сообщил, что кратер Филолай является сравнительно молодым и возник позже того, как поверхность Луны застыла. Его возраст составляет чуть более 1,1 миллиарда лет. Это обстоятельство вселяет в ученых надежду на то, что тщательное исследование лавовых трубок кратера поможет установить точное время прекращения извержения вулканов на древней Луне.