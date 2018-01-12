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Ольга Бузова удивила подписчиков необычным дизайном очков
Ольга Бузова сейчас находится в Таиланде, где отдыхает, ожидая своего дня рождения, попутно удивляя поклонников фотографиями и видеороликами.

Как рассказала звезда телешоу "Дом-2", на острове Пхукет у неё имеется собственная вилла, куда она может приехать когда угодно, только вот свободного времени у неё практически нет из-за напряжённого рабочего графика.

Ольга Бузова удивила подписчиков необычным дизайном очков

Бузова в своём Instagram опубликовала уже кучу различных фото и видео, демонстрируя свои пёстрые купальники. На одном из снимков звезда отечественного шоу-бизнеса показала фанатам солнцезащитные очки необычной формы, напоминающие крылья бабочки.

Подписчики пришли к выводу, что дизайнерский аксессуар очень подходит Ольге. Также многие просят звезду телешоу "Дом-2" рассказать, где можно приобрести такие же очки.

Благодаря десяткам фотографий, интернет-пользователи уже смогли сложить впечатление от виллы Бузовой, в которой она и её подруги с родственниками ближайшее время проведут максимально весело. В такие большие праздники, как Новый год или день рождения, Ольга особенно грустит из-за отсутствия любви в своей жизни, но есть друзья, которые не дают ей пасть духом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:21
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