В Эстонии местный автолюбитель продаёт редкий гоночный LADA VFTS за 10 тысяч евро

Эстонский автолюбитель решил расстаться с раллийным вариантом ВАЗ-2105. Эта модель, имеющая второе название LADA VFTS, сошла с конвейера российского автопрома очень ограниченной партией – около 200 экземпляров. Машина, которую предлагает прибрести житель Эстонии, создавалась исключительно для раллийных состязаний. Модернизированный 4-цилиндровый двигатель, выдающий мощность в 160 «лошадок», взаимодействует с 5-ступенчатой КПП от Opel Omega. Автомобиль – в идеальном состоянии, пробег LADA VFTS – каких-то триста километров.Владелец раллийного ВАЗ-2105 просит за раритетную модель 10 000 евро (примерно 678 тысяч российских рублей). Данная стоимость вызывает удивление, ведь всего несколько месяцев тому назад в США был продан такой же автомобиль, но почти в четыре раза дороже – за 40 000 долларов (приблизительно 2 200 000 российских рублей)!