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В Сети появились фотоснимки Светланы Бондарчук в объятиях молодого любовника
На днях в Сети появились фотоснимки Светланы Бондарчук, на которых она запечатлена в объятиях своего молодого любовника. Как сообщалось ранее, влюбленные отправились на отдых на остров Бали, где и были запечатлены вместе.


В Сети появились фотоснимки Светланы Бондарчук в объятиях молодого любовника


Сейчас Светлана Бондарчук отдыхает на Бали в компании своего молодого любовника Сергея Табунова. Светлана развелась с известным кинорежиссером, прожив с ним в браке 25 лет. После развода поклонники экс-супруги Федора Бондарчука очень переживали за нее, однако Светлана все же наладила личную жизнь.

Знакомство модели и Сергея Табунова произошла на одной из светских вечеринок, а месяцем ранее стали ходить слухи об их романе. Подруга Бондарчук Надежда Оболенцева при помощи фото подтвердила тот факт, что между ними романтичные отношения. На фотоснимке, размещенном в Сети, Светлана запечатлена в объятиях своего возлюбленного.

Всего за пару часов, фотография набрала больше двух тысяч отметок «Нравится». Подписчики Светланы Бондарчук пожелали влюбленным любви и безмерного счастья.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:10
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