В Сети появились фотоснимки Светланы Бондарчук в объятиях молодого любовника

Сейчас Светлана Бондарчук отдыхает на Бали в компании своего молодого любовника Сергея Табунова. Светлана развелась с известным кинорежиссером, прожив с ним в браке 25 лет. После развода поклонники экс-супруги Федора Бондарчука очень переживали за нее, однако Светлана все же наладила личную жизнь.Знакомство модели и Сергея Табунова произошла на одной из светских вечеринок, а месяцем ранее стали ходить слухи об их романе. Подруга Бондарчук Надежда Оболенцева при помощи фото подтвердила тот факт, что между ними романтичные отношения. На фотоснимке, размещенном в Сети, Светлана запечатлена в объятиях своего возлюбленного.Всего за пару часов, фотография набрала больше двух тысяч отметок «Нравится». Подписчики Светланы Бондарчук пожелали влюбленным любви и безмерного счастья.